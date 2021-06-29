По цене квартиры в Москве: Анита Цой продала свой легендарный Cadillac Escalade

Популярная вокалистка Анита Цой решила избавиться от своего эксклюзивного парка автомобилей. Она устроила распродажу, и первой машиной, которая была куплена у звезды, стал легендарный Cadillac Escalade. Автомобилю пятнадцать лет, прошел он порядка трехсот тысяч, но при этом отлично сохранился и имеет собственную историю.

«Это была одна из первых машин этой марки, привезенных в Россию из США, — поделилась Анита Цой. — В это время я вела на телевидении шоу «Алло, гараж», которое занималось тюнингом авто наших телезрителей. Разумеется, увлеченная этим процессом, на своей тачке я не экономила и нафаршировала ее по полному экстра-классу того времени. Таким образом я стала обладательницей самой крутой звездной машины 2006 года».

Чем только не «нашпиговала» свой Cadillac Анита Цой! В автомобиле появился огромный диван из «мерседеса», мощные колонки, телевизор, столик от «майбаха», внутрисалонные зеркала… Отделку певица сделала натуральным редким шпоном, в инкрустации кристаллов Сваровски.

Анита Цой не разглашает, за сколько она продала свой любимый Cadillac Escalade. Но, по некоторым оценкам, эта сумма сопоставима с ценой на хорошую квартиру в Москве.

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