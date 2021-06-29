«Это для вас она кумир и звезда»: Андрей Черкасов признался, что сочувствует одинокой Ольге Бузовой

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в последнее время довольно часто устраивает интерактивы для своей аудитории в Instagram. При этом он не оставляет без внимания даже те вопросы, которые могут показаться бестактными. Ну, например, о зависти к более успешным людям.

Так, подписчики поинтересовались у Черкасова, не завидует ли он Бузовой, ведь она очень популярна и богата, не в пример ему.

Ведущий «Дома-2» тут же сформулировал позицию по этому вопросу, сделав акцент на том, что по-доброму относится к Ольге Бузовой. Та, судя по всему, к Черкасову тоже. Он и его жена Кристина, напомним, были в числе приглашенных на ее шикарную вечеринку по случаю дня рождения.

«Иногда Оле можно и позавидовать, но можно и пожалеть, и посочувствовать. Понимаете? Это для вас она кумир и звезда, а для меня она просто человек. И отношусь я к ней по-доброму, по-приятельски. И желаю встретить достойного мужчину, который полюбит ее за человеческие качества, а не за статус и известность», — высказался Андрей Черкасов.

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