«Кто-то лезет в личную жизнь»: Курбан Омаров заявил, что обеспокоен своей безопасностью

Ведущая Ксюша Бородина просит подписчиков перестать ее жалеть на фоне слухов о скором разводе. А ее муж уже набивает себе цену, открыто говоря о внимании со стороны девушек. Ко всему прочему, он успел столкнуться с мошенниками.

Ксения Бородина является бессменной ведущей шоу «Дом-2». Она знает многое об отношениях мужчин и женщин. Сама девушка успела пережить развод с бизнесменом Юрием Будаговым. Они расстались спустя два года после рождения дочки Маруси. А в 2015 году телеведущая вышла замуж за Курбана Омарова. Во время пышной свадьбы она уже была беременна.

Больше пяти лет Ксения демонстрировала семейную идиллию с избранником. Они вместе ездили в отпуск и появлялись на светских раутах. Но несколько недель назад супруги стали жить раздельно. На фоне слухов о разводе Курбана несколько раз видели с другими девушками. Сначала Бородина отмалчивалась, но потом стала выходить в свет в одиночестве. Она также поблагодарила поклонников за поддержку, но о проблемах в семье открыто не говорит.

Тем временем Курбан отдохнул на море и теперь появляется на разных светских раутах. Он стал чаще общаться с поклонниками и накануне намекнул, что его личностью стали больше интересоваться.

«Я всегда интересуюсь теми, кто интересуется мной. Судя по тому, как тупо вы пробивали мой телефон, вы не очень умные люди. Так что, надеюсь, скоро все покажу вам лично, любознательные вы наши. Всем неравнодушным спасибо за мощную поддержку! Когда кто-то лезет в личную жизнь, первым делом думаешь о безопасности», — рассказал муж телеведущей.

Также Омаров намекнул, что он очаровывает девушек, которые уже проявляют к нему интерес в соцсетях, написывая комплименты.

«Девушки, вы чего? Я вам тут серьезные вещи рассказываю, а вы мне про глаза пишете! Чуть серьезнее будьте!» — заявил он.

Пока предприниматель ждет ответа Следственного комитета, чтобы привлечь мошенников к ответственности, Бородина старается жить обычной жизнью. Она заверяет, что если захочет порыдать, то этого показывать не будет. Телеведущая пояснила, что друзья всегда ей помогут, если это понадобиться. Пока же она нисколько не унывает.

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