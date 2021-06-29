«Со мной не церемонятся!»: жена Михаила Швыдкого о работе в театре

Заслуженная артистка России, режиссер, педагог и арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая разоблачила миф о том, что перед ней открываются все двери, поскольку она жена – экс-министра культуры Михаила Швыдкого. Напротив, Марина Александровна сталкивается с еще большими трудностями, чем другие. Ей постоянно приходится кому-то что-то доказывать.

«Со мной не церемонятся. Если режиссер приглашенный, то его боятся обидеть, лишний раз что-то сказать. А меня чего бояться? У нас такие баталии бывают, что будь здоров!» — призналась Марина Швыдкая.

Но между тем, в театре ей уже не приходится напрягаться ради того, чтобы «держать марку». За десятилетие работы стало понятно, кто есть кто.

«Свой пуд соли мы уже съели и с актерами, и с постановочной частью», — цитирует Марину Швыдкую портал MK.ru.

Сейчас Театр мюзикла готовится к переезду на новое место – в ДК Горбунова. Правда, сначала там нужно сделать ремонт. На это, по словам Марины Александровны, уйдет примерно полгода.

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