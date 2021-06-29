Остро и динамично: Орбакайте в длинном зеленом платье с открытыми плечами снялась в фильме

Певица, актриса Кристина Орбакайте нечасто становится героиней интервью. Но в этот раз она сделала исключение и снялась в целом документальном фильме, посвященном своей жизни и творчеству.

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Старшая дочь Аллы Пугачевой лично рассказала о себе, своих первых шагах в шоу-бизнесе, вспомнила про первую любовь и отношения с мужьями, а также поделилась секретами материнства – у звезды трое детей, старшему из которых Никите Преснякову 30 лет, среднему Дени Байсарову – 23 года, младшей Клаве Земцовой 9 лет.

В киноленте прозвучали знаковые хиты артистки, о ней высказались звездные коллеги и партнеры по сцене Кирилл Сафонов, Гоша Куценко, Алла Духова и другие.

Для съемок фильма Орбакайте тщательно продумала образ. Звезда предстала перед камерой в темно-зеленом, как заметила стилист Элла Маковей, сложного цвета платье макси с отрытыми плечами. Специально для нашего сайта модный эксперт прокомментировала наряд знаменитости.

«Для съемки в атмосферной фотостудии Кристина выбрала длинное платье с открытыми плечами. Пышные рукава с высокими манжетами закрывают руки, а декольте делает акцент на красивых плечах и шее. Цвет платья — сложный, насыщенный оттеняет цвет кожи и волос певицы. Контрастные аксессуары (кресло, украшения и туфли) привносят в фотообраз остроту и динамику», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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