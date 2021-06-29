«Мы действительно давно вместе»: Альбина Джанабаева рассказала об отношениях с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе со стороны кажутся вполне гармоничной парой. Супруги воспитывают троих детей – у них два сына и маленькая дочка — и не дают поводов для пересудов о своей семье.

Секрет их счастья в том, что Альбина и Валерий взяли за правило не замалчивать острые моменты, а озвучивать и проговаривать все то, что не устраивает их друг в друге.

«Мы действительно давно вместе, но только сейчас пришли к пониманию, что буквально любую шероховатость следует обсуждать, не дав ей разрастись в конфликт. И говорить желательно о своих чувствах, а не об ожиданиях. Иначе это превращается в претензию», — поделилась Альбина Джанабаева.

Певица призналась, что они с мужем абсолютно разные люди. Рядом с Валерием Меладзе Альбина постоянно учится не поддаваться эмоциям и импульсам. Правда, она честно признается, что это у нее не всегда получается.

«Валерий знает, какие порывы мне свойственны! И вспылить, и мгновенно завестись», — цитирует Альбину Джанабаеву издание 7days.

Смотрите также: