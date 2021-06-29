«Отыграла все свои спектакли»: попавшая в больницу с коронавирусом Вера Алентова в этом сезоне больше не выйдет на сцену

79-летняя актриса, звезда культового фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова, в эти дни находится под наблюдением врачей одной из столичных клиник. О ее госпитализации стало известно накануне, 28 июня.

Теперь уже очевидно, что в этом сезоне Вера Валентиновна не выйдет на сцену театра имени Пушкина, где она сейчас служит.

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«Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа»,— сообщил худрук театра Евгений Писарев.

Писарев также добавил, что поддерживает связь с актрисой и интересуется ее самочувствием.

«Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется», — приводит высказывание Евгения Писарева Пятый канал.

Напомним, что диагноз «коронавирус» диагностирован у мужа Веры Алентовой, известного режиссера Владимира Меньшова. 81-летний мэтр лечится амбулаторно.

Накануне также стало известно, что в больницу с коронавирусом попала известная актриса и телеведущая Вера Сотникова. В тяжелом состоянии с обширным поражением легких в реанимации находится певица МакSим.

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