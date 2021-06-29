«Прах, если что, над морем»: режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса

На протяжении последних нескольких дней поклонники переживают за певицу МакSим, которая уже несколько дней находится в коме. Звезда больна коронавирусом. Этот же диагноз врачи поставили директору вокалистки Маргарите Соколовой.

А в этот вторник, 29 июня, стало известно, что от коронавируса скончался режиссер, снимавший клипы певицы МакSим, Вадим Шатров, мужчине было 45 лет. Скорбную новость на своей странице в соцсетях разместила его супруга Жанна Карабалаева.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации», — написала Жанна Карабалаева.

Женщина призналась, что совершенно не знает, как себя вести. К тому же она сама сейчас больна, у Жанны пневмония, от которой она лечится дома.

«Сказать, что я потеряна — ничего не сказать, — призналась вдова Вадима Шатрова. — Услышала много слов поддержки от близких друзей и знакомых — благодарю. А вот Вадиму необходимо уделить последнее внимание. Просто подумайте. Я приму любой кусочек вашего участия и тепла. Благодарю вас всех за понимание».

Сам же Вадим Шатров часто делился с подписчиками фото из клиники и подробно рассказывал о свое самочувствии.

«Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу — будет новая жизнь, — писал Шатров на днях. — Сорри, что и с книгой в результате очень затянулось и с другими проектами. Подкралось, откуда не ждал. Пошлите лучиков, прах, если что, над морем, сами знаете».

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