«Выбери правильную!»: Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с 9-летием

29 июня отмечает день рождения сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристин. В 2021 году мальчику исполнилось 9 лет.

Звездный отец выложил в Instagram видео под танцевальный хит Uno от группы Little Big, в котором показал, как юноша активно отдыхал в отпуске, и написал трогательное поздравление для наследника.

«Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей — выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым! Знай, я всегда рядом, и буду вечно любить тебя всем сердцем!» — разоткровенничался Филипп.

Одними из первых звезд к поздравлению присоединились Яна Рудковская и Сосо Павлиашвили. Последний отметил, что Мартин родился с ним в один день, и назвал сына Киркорова «принцем».

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