Красивая семья: Юдашкины вышли к завтраку в Италии в белоснежных одеяниях

Валентин и Марина Юдашкины отправились в отпуск в Италию, чета выбрала для своего отдыха окрестности озера Комо, где расположены одни из самых дорогостоящих отелей в стране.

Звезды много времени проводят на прогулках, не забывая про свой статус, который обязывает их следить за своими образами. Практически всегда они стараются подбирать фэмели лук. Например, накануне они засветились на ужине в ресторане в нарядах в стильный горошек.

А на следующий день примерили белоснежные одеяния, которые удивительным образом совпали еще и с местным антуражем.

«Какая приятная атмосфера! Солнце уже во всю вас встречает!», «Как же прекрасен белый цвет!», «Какие вы красивые, замечательные! Валентин, любим вас! Пусть наше искреннее тепло к вам долетит и поможет во всех бедах!», — прокомментировали обнародованное фото фолловеры.

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