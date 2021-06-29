«Почти Мальдивы»: Волочкову запечатлели на отдыхе в Мытищах

Анастасию Волочкову пригласили поучаствовать в регате, которая состоялась в Мытищах. Артистка с удовольствием приняла приглашение, оставшись в восторге от подобного рода отдыха.

Скучая по отпуску на райских островах, где она отдыхала со своим экс-возлюбленным Олегом, звезда искупалась в местной реке. Видео она обнародовала в личном блоге.

«Почти Мальдивы», — подписала она ролик.

Многие фолловеры Анастасии похвалили ее за смелость, а кто-то бросился в очередной раз осуждать Волочкову, иронизируя над качеством воды и местных погодных условий.

«Только на Мальдивах вода прозрачная», «Когда денег на Мальдивы у Большого театра не отсудила, приходится плюхаться в речушках», «Настя, в этот раз альфонса никакого с собой не прихватила для полного счастья», — написали фолловеры.

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