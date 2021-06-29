«Когда внучек женился?»: сын Королевой показал обручальное кольцо на вечеринке бабушки

Наташа Королева продемонстрировала в личном блоге праздник, который организовала в честь приезда мамы к ней в Москву из Майами. Певица пригласила гостей, организовала большой стол и даже домашний концерт, где выступил ее сын Архип.

Именно благодаря этому видео с наследником, которое оказалось в Сети, многие поклонники звезды разглядели на его руке обручальное кольцо – обычное тоненькое и гладкое, без камней и изысков, такие носят миллионы россиян.

«А когда внучок женился? Кольцо на пальце», «А все заметили колечко?», «Архип женился что ли?» — откликнулись комментаторы.

Любопытно, что наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко носит это кольцо не меньше 4 месяцев и даже не пытается его скрывать, но публика обнаружила его только сейчас.

Напомним, Архип несколько месяцев встречается с танцовщицей на пилоне Мелиссой, которая приобщила его тоже к этому направлению хореографии. Пара живет вместе в доме родителей парня на мансардном этаже.

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