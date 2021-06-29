«Ого, арбузищи выкатила!»: жена Реввы показала задорный бюст в тесном топе, трещащем по швам

Александр Ревва уже 14 лет счастлив в браке с красавицей-женой Анжеликой. Пара считается одной из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе, они воспитывают двух дочек, Амели и Алису. Однако они всегда находят время друг для друга, имея прекрасную традицию — отмечать свою свадьбу снова и снова. Делают это влюбленные на разных уголках планеты. Звезды много путешествуют, уделяя отдыху большое внимание.

Накануне супруга Александра обнародовала в Сети снимок с очередного места на карте мира, правда раскрывать его публике девушка не стала. Она запечатлелась на фоне красивого водоема в милом наряде с оттенком эротизма. Публика оценила ее красивые ноги в коротеньких шортиках и шикарную грудь в супероблегающем топе.

«Боже, что за формы!», «Ого, арбузищи выкатила!», «Грудь так грудь!» — не сдержали эмоций пользователи Сети.

Cмотрите также