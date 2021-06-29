Пять отпрысков на одном фото: актер Цыганов показал редкое селфи с детьми от Леоновой

Звезда сериала «Оттепель» признавался, что ему приходится делить наследников на группы, планируя провести с ними досуг.

Евгений Цыганов расстался со своей гражданской женой Ириной Леоновой, когда она была беременна седьмым наследником. Позже стало известно, что у него появился сын от Юлии Снигирь Федор. Долгое время артист избегал интервью о своей личной жизни и не транслировал ее в социальные сети.

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Однако в последнее время звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов постепенно стал раскрывать завесу тайны: дал откровенное интервью в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», где рассказал о непростой жизни на две семьи, а также стал потихоньку показывать детей, как от Леоновой, так и от Снигирь.

В разговоре с Катериной Гореевой он признался, что при желании провести время с детьми от Леоновой, ему приходится разделять их на группы. Вначале общаться с одной частью, потом с другой, чтобы максимально полно уделить внимания наследникам. Одну из таких вылазок он запечатлел для своего микроблога.

Цыганов сделал селфи, который в его случае, пожалуй, можно назвать уникальным. Ведь в кадре оказалось сразу пять детей артиста. Такое количество отпрысков сразу на одном фото Евгений показывает крайне редко в Сети.

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