Рост – 172, вес – 56: Антонова похвасталась красивой фигурой в купальнике и мини-шортах

Актриса Наталия Антонова выставила в Сеть неожиданный для нее снимок в купальнике и мини-шортиках из денима.

«Знаете, а это трудно в 47, будучи мамой трех детей, выложить такое фото… Да-да… Знаете сколько мыслей в голове? Но у меня есть цель — быть сильной, здоровой и молодой. Заниматься регулярно спортом, что не всегда получается. Разработать свой план под названием «Старость не приходи!» И с вами мне легко — я вдохновляю вас, а вы меня, мои уже родные!» — призналась она позже и поблагодарила фолловеров за моральную поддержку.

Почитатели кинозвезды были удивлены стройности своей любимицы, ее тонкой талии и изящным ногам.

«Классно выглядите! Можно узнать ваш вес и рост?» — написала в комментариях одна из подписчиц Наталии.

Артистка раскрыла свои параметры: рост – 172 см, вес – 56 кг. Собеседница, узнав это, немало удивилась, ведь при ее 165 сантиметрах, она весит ровно столько же.

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