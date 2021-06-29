Тренд сезона – белье наружу: как его теперь носят и сочетают с платьями, рассказал Рогов

Сейчас в моде вязаные бра, которые можно примерять вместо жилетов.

Бельевой стиль постепенно начинает завоевывать фэшн-пространство России. Теперь платья с элементами бюстгальтеров и вязаные бра уже можно встретить в масс-маркетах. Александр Рогов в рамках авторского проекта YouTubе Rogov live совершил модный набег по магазинам, где обнаружил несколько подобных актуальных вещиц.

больше по теме Мама Королевой предстала на домашних посиделках в молодежном луке с трендовыми бермудами Эти укороченные брюки стилист Александр Рогов рекомендовал носить вместо коротких шортиков.

Стилист обратил внимание на свободное сиреневое платье с черным вязаным лифчиком, пришитым на него снаружи в области груди.

«Вот симпатичное платье, немножко напоминает loewe, такое, вроде бы, банальное, гофрированное, но с вязаным лифчичком. Его снять отсюда будет нельзя, но какая-нибудь необычная девушка вполне симпатично могла бы это платье транслировать», — сказал ведущий.

Александр показал модное сочетание платья с грубыми черными сандалиями, которые обычно носят на пляж. Но в настоящий момент эта обувь прочно обосновалась в городских образах. Рогов рекомендовал покупать такие платья гораздо больших размеров, чем нужно. Одежда в духе балахонов – тоже тренд этого лета.

Также фэшн-эксперт обнаружил в масс-маркете вязаный бюстгальтер, который продавался отдельно. Его носят поверх платьев, блузок и рубах вместо жилета.

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