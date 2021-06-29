«Это правда»: экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост подтвердила совместный досуг с мужем Бородиной

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост давно оказалась под подозрением у фанатов Ксении Бородиной – девушку однажды заметили в компании мужа телеведущей Курбана Омарова. Сама красотка никак оправдываться не собирается, лишь подогревая интерес к своей персоне. И очередной повод не заставил себя ждать.

На днях стало известно, что Ксения Бородина подала заявление на развод. Буквально в тот же день ее пока еще муж отправился на мероприятие вместе с Лерой Фрост. Причем, экс-звезда реалити назвала это не иначе как совпадение. Но подтвердила, что они сидели друг с другом, когда кто-то из фолловеров задал ей прямой вопрос.

«Да, это правда! Бывают в жизни совпадения», — «подмигнула» девушка.

Что именно все-таки между нею и мужем Бородиной, неизвестно. Более того, Курбана Омарова обвиняют и в связи с другой звездой реалити – Татой Блюменкранц. Их застали вместе с одном из столичных ресторанов, но позже они назвали эту встречу деловым обедом.

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