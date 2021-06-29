В белых одеяниях: Шубская устроила танцы с сестрой под пение Успенской

Средняя дочь Веры Глаголевой Мария Нахапетова отметила накануне 40-летие. На празднике в ресторане появилась ее сестра Анастасия Шубская, младшая дочь знаменитой актрисы, жена хоккеиста Александра Овечкина. Обе девушка отдали предпочтение белым одеяниям.

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Мария облачилась в силуэтное платье с воланами, Анастасия примерила городской комплект с рубахой оверсайз и мини-юбку из денима с серебристыми элементами. Девушки недолго сидели за столом, а когда услышали пение Любови Успенской, которая выступала перед гостями торжества, тут же поспешили на танцпол, двигаясь под ритмы лиричной мелодии.

Отметим, что в этот же день Анастасия Шубская успела предстать и на другом торжестве, побывав на вечеринке друзей, которые праздновали день рождения своего ребенка. Здесь девушка появлялась в том же наряде.

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