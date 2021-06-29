Ему 19, ей – 15: Орбакайте назвала отношения с Пресняковым осознанными и настоящими

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристиан Орбакайте в этом году отметила «золотой» юбилей. В честь 50-летия артистка выпустила рубежную песню «Я — Кристина Орбакайте», многие телеканалы сняли о ней разные фильмы, как посвященные творчеству, так и ее личной жизни и увлечениям. Кроме того, сама артистка тоже не сидела сложа руки и у себя на YouTube-канале представила документальный фильм.

Начало актерской карьеры, работа над дебютным альбомом и встреча с первым мужем Владимиром Пресняковым, первенец Никита и его воспитание – об этом и многом другом вспомнила и рассказала Орбакайте в фильме. И сделала несколько признаний.

«Да, я влюбчивая, и я это не скрываю. В школе были конечно же влюбленности, и я их даже помню, и какие-то имена помню. Но все-таки осознанное и настоящее чувство – это Володя», — призналась артистка.

Познакомились Пресняков и Орбакайте в конце 80-х годов на съемках «Голубого огонька». 19-летний музыкант подошел к своей будущей теще Алле Пугачевой и попросил у нее разрешения, чтобы сводить ее 15-летнюю дочь на дискотеку.

Отношения с Пресняковым у дочки Примадонны продлились до 1997 года. Затем она встретила бизнесмена Руслана Байсарова, от которого также родила сына. А в 2005 году вышла замуж за Михаила Земцова, подарив ему дочку Клавдию.

В фильме, к слову, появились и другие знаменитости – Светлана Дружинина, Дмитрий Харатьян, Алла Духова, Сергей Мазаев, Валерия и Иосиф Пригожин, Гоша Куценко и многие другие.

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