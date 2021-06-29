«Да у нее кубики на животе!»: Туктамышева произвела фурор, пройдясь по Куршевелю в коротком топе

Елизавета Туктамышева в настоящий момент тренируется в Куршевеле с группой Алексея Мишина, войдя в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.

Судя по обнародованным в личном блоге кадрам, 24-летняя фигуристка находится в отличной спортивной форме, а ее физические данные просто удивляют публику. На фото, которое можно увидеть в Instagram, звезда льда прогуливается на фоне гор, облаченная в длинные черные брюки и коротенький топ. Наряд открыл ее красивый пресс, к уровню которого многие пытаются прийти в тренажерных залах.

«Да у нее кубики на животе!», «А такой же пресс можно на сайте приобрести? Или за ним только в спортзал?», «Шикарно, сексуальная, красивая», «Лиза, классно выглядишь», «Лиза, просто хороша, везде и всюду!» — написали фолловеры в комментариях.

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