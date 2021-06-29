Клава Кока в белоснежном платье-майке и меховых туфлях пришла к Егору Криду на тусовку

25-летняя звезда лейбла Black Star Клава Кока стала одной из приглашенных на вечеринке у Егора Крида. Музыкант накануне отмечал свое 27-летие и решил нарушить все коронавирусные запреты и ограничения, собрав на тусовку многочисленную публику.

Для празднества Клава Кока нарядилась в белое платье-майку на тонких бретельках, а в качестве обуви выбрала неординарные туфли из меха. Девушка в принципе обожает выделяться из толпы, и помогают ей в этом не только броские наряды, но и кислотные оттенки и неоновые цвета как в одежде, так и в макияже.

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Кстати, недавно Клава Кока примерила на себя образ студентки из 90-х. Вместе с Сергеем Жуковым они записали фит «Нокаут», а чуть позже сняли на него клип, в котором перенесли поклонников группы «Руки вверх» во времена их молодости, а кумирам Коки рассказали, как раньше молодежь знакомилась и общалась без гаджетов.

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