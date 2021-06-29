«Женщина-жизнь»: Бледанс восхитилась веселой Пугачевой, пустившейся в пляс на вечеринке

Примадонна в свои 72 года ведет активный образ, которому могут позавидовать и молодые.

Максим Галкин обнародовал в личном блоге фотографию своей жены Аллы Пугачевой с прошедшей вечеринки в честь его 45-летия. В кадре Примадонна запечатлена в танце с радостной улыбкой на лице.

Певица активно танцует, подхватив в ладони длинную юбку романтичного платья в цветок с рукавами-буфами. Этот снимок вызвал горячий отклик у публики. В комментариях микроблога юмориста оставили свои послания и российские звезды.

«Женщина-жизнь», — написала актриса Эвелина Бледанс. «Шикарная!» — отметилась оперная дива Хибла Герзмава. «Хороша!» — не сдержала эмоций певица Анита Цой. «WOW!» — коротко обозначился дизайнер одежды Игорь Гуляев.

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