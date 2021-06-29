Дача-стайл: Наташа Королева в футболке и красных штанах явилась на праздник к маме Люде

Певица не озадачилась ни нарядом, ни макияжем, ни укладкой.

48-летняя певица Наташа Королева умеет удивлять и эпатировать. Знаменитости ничего не стоит прийти на музыкальный фестиваль в наряде без нижнего белья и спровоцировать вокруг себя разные обсуждения, как и появиться перед камерой без макияжа и в том, «что под руку попало».

Накануне жизнерадостная красотка так и сделала – на праздник мамы Люды, который закатило семейство артистки, исполнительница хитов «Синие лебеди» и «Желтые тюльпаны» предстала в дачном стиле.

Наташа Королева облачилась в черную футболку с принтом и красные джоггеры. На ногах певицы были кроссовки, сама знаменитость без макияжа, спрятав глаза за розовыми очками, позировала с мамой на камеру.

На вечеринке у бабушки повеселился и внук. 19-летний сын Королевой и Тарзана Архип с удовольствием спел для мамы Люды свои хиты.

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