Расцвела и преобразилась: дочка Малинина примерила черное платье-комбинацию с роскошными украшениями

Девушка вызвала восхищения у многих своих фанатов в Сети.

20-летняя красавица-дочь Александра и Эммы Малининых Устинья продолжает отдыхать в Италии. Здесь они вместе с мамой разместились на любимом курорте Форме-деи-Марми и радуют подписчиков в соцсетях летними яркими фотографиями.

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Накануне Устинья отправилась на вечерний променад и надела эффектное черное платье-комбинацию. Завершили образ роскошные украшения – массивное колье и серьги, в руках модница несла мини-сумочку Dior. Она запечатлелась на память на фоне пляжа и морского пейзажа курорта.

Для многих столь изысканный образ Устинья стал настоящим сюрпризом, ведь девушка привыкла надевать легкие девичьи наряды. И бельевой стиль раскрыл красотку по-новому – цветущей и невероятно женственной.

«О прекрасная леди», «Принцесса», «Прекрасная! Умница! Мамина радость!», «Красавица, Устинья! Всегда радуешь милыми фотками», «Ну просто богиня», «Очаровательная девушка», — пишут в комментариях.

Напомним, Устинья Малинина в этом году окончила первый курс консерватории в Лондоне. Девушка обучается в одном из престижнейших английских музыкальных заведений и намерена стать оперной певицей.

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