Стильная прическа и купальник с юбочкой: Климова показала подросшую дочь от Месхи в бассейне

Екатерина Климова разошлась со своим третьим мужем актером Гелой Месхи в 2019-м году. От этого брака у звезды теленовеллы «Бедная Настя» осталась дочь Белла. В сентябре малышке исполнится уже шесть лет.

Несмотря на развод, в воспитании девочки стараются принимать участие оба родителя. Артиста часто видят на соревнованиях по танцам, которыми Белла уже давно занимается. Как оказалось, это не единственное хобби, привлекшее девочку. С некоторых пор наследница знаменитостей посещает бассейн и уже может похвастаться определенными успехами.

Климова показала в личном блоге умение малышки держаться на воде и даже довольно глубоко нырять. На занятиях Белла предстала со стильной прической в виде множественных разноцветных косичек, а также в купальнике с юбочкой.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо наследников. Старшая, 19-летняя Елизавета, уже учится в МГУ на факультете журналистики. Матвей и Корней — в Ломоносовской школе.

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