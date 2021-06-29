«Лежачего не бью»: подозреваемая в связи с мужем Бородиной экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост – об отношении к телеведущей

Светская львица заметила, что никто ей никогда не сможет что-то запретить.

Яркая брюнетка Лера Фрост, настоящее имя которой – Валерия Демченко – прославилась на телепроекте «Дом-2». Сейчас красотка переживает еще одну волну популярности, которую спровоцировали слухи о ее романе с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.

Сама Фрост никак не комментирует слухи, но зато резко высказывается в адрес Бородиной. Девушка уверена, что это телеведущая виновата в семейной драме, но никак не Курбан. К тому же, она не простила ей обидные оскорбления в свой адрес. Но сейчас почему-то перестала «нападать» на Бородину. И подписчики поспешили узнать, из-за чего та не продолжает травить телеведущую.

«Лежачего не бью», — ответила девушка.

На замечание, уж не запретили ей колкости в адрес Ксении, Лера резко заметила, что ей «никто никогда и ничего» не сможет запретить.

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