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«Выглядит потрясающе»: Собчак подчеркнула тонкую талию при помощи модных брюк с защипами и широкого пояса

Фэшн-блогер Кристина Стець прокомментировала лук ведущей.

«Выглядит потрясающе»: Собчак подчеркнула тонкую талию при помощи модных брюк с защипами и широкого пояса
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Ксения Собчак устроила дефиле в кулуарах «Крокус Сити Холла», демонстрируя свой лук для фестиваля «Жара». Ведущая облачилась в принтованную блузку с V-образным вырезом, черные брюки с завышенной талией, дополнительно подчеркнув ее широким поясом с пряжкой.

Звезда призналась, что в восторге от своего внешнего вида. Стоит ли гордиться им на самом деле мы спросили у фэшн-блогера Кристины Стець.

«Ксения Анатольевна – одна из самых стильных женщин России. Образ ведущей премии «Жара» не основан на ярких трендах года, тем не менее, выглядит потрясающе. Для достижения идеального песочного силуэта она выбрала блузу с ярким принтом, брюки с защипами и акцент на талии (классический прием) и, тем самым, подчеркнула тонкую талию. Декольте не выглядит вульгарно, а наоборот, выделяет ключицы (худобу). Акцентная яркая обувь заключает образ», — прокомментировала стайл журналистки специально для Teleprogramma.pro Кристина Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

Кристина Стець
Кристина Стець. Фото: личный архив

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