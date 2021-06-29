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Это не клетка: Рогов назвал женскую легкую рубашку, которая стала хитом этого лета

Раньше такие наряды носили только в отпуске, теперь они уместны в городе.

Это не клетка: Рогов назвал женскую легкую рубашку, которая стала хитом этого лета
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Долгое время в моде были рубахи в клетку, их еще называют «рубахами лесоруба». Однако сейчас на смену брутальности приходит легкость, нежность и романтичность. Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live рассказал, что сейчас актуальны гавайские рубахи с цветочным и другим растительным принтом.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Кадр из шоу Rogov live/ youtu.be/A_EksZZJgmo

«Тренд сезона – гавайские рубашки из вискозы или шелка. Симпатично», — отметил стилист.

Рассматривая модные рубахи в магазине, он также обнаружил на вешалках брюки из той же ткани. Но эксперт не советовал носить эти рубахи костюмами. Лучше «гавайки» будут смотреться с джинсовыми «рваными» шортами. При этом в городе, уверен стилист, не стоит выбирать мини, адекватнее и приличнее выглядят бермуды. «Тем более, они очень актуальны», — подчеркнул Рогов. Маленькие шортики, по мнению ведущего, все-таки уместнее на курорте.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Кадр из шоу Rogov live/ youtu.be/A_EksZZJgmo

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