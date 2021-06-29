Малышка в кантри-платье: Зуева запечатлела дочь от Козловского на прогулке по саду в Италии

Актриса Ольга Зуева не спешит возвращаться в Россию. С начала пандемии она живет с дочкой Одой Валентиной от Данилы Козловского в Америке, куда улетела специально, чтобы родить ее в комфортных условиях. В итоге папа крошки продолжил свою деятельность на родине, рассказав широкой публике, что их пара рассталась, а его экс-возлюбленная осталась пока на Западе.

В настоящий момент девушка устроила себе отпуск в итальянской Тоскане, наслаждаясь тишиной и красотой вокруг.

В личном блоге артистка продемонстрировала несколько снимков подросшей дочки, которая прогуливалась по местному живописному саду. Девочку Ольга нарядила в милое цветочное кантри-платье с рукавами-фонариками. Сама же облачилась в комбинезон из денима с расклешенными укороченными брюками.

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