«Тренд уходящего сезона»: какое платье вот-вот выйдет из моды, показал Рогов

Стиль кочевников, популярный в прошлом году, постепенно перемещается на второй план.

Стилист Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live показал платье, которое все еще популярно этим летом, но вскоре утратит свой актуальный статус. Речь идет о наряде стиля кочевников.

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Тренд активно декларировали дизайнеры в 2020-м году, представляя на подиумах наряды в стиле бохо и сафари. Обычно они имеют свободный крой, украшены этническими принтами, бахромой, отличаются ручным изготовлением или сделаны под него. Рогов представил публике вязаное платье, подол которого был украшен бахромой.

«Платье «кочевники» — уходящий тренд уходящего сезона. Но вполне еще можно впрыгнуть в последний вагон и купить себе такое вязаное платье», — сказал Александр.

Фэшн-эксперт рекомендовал дождаться распродажи и приобрести его со скидкой. Платье, которое он увидел в магазине стоит 4500 рублей, но по акции его можно будет приобрести процентов на 30 дешевле.

Стилист посоветовал носить такое платье с плетеными босоножками или с чем-то городским, вроде грубых черных ботинок.

«Я бы предложил купить платье большого размера, чтобы оно было прямо огромным», — добавил Александр Рогов.

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