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«Тренд уходящего сезона»: какое платье вот-вот выйдет из моды, показал Рогов

Стиль кочевников, популярный в прошлом году, постепенно перемещается на второй план.

«Тренд уходящего сезона»: какое платье вот-вот выйдет из моды, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Стилист Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live показал платье, которое все еще популярно этим летом, но вскоре утратит свой актуальный статус. Речь идет о наряде стиля кочевников.

Тренд активно декларировали дизайнеры в 2020-м году, представляя на подиумах наряды в стиле бохо и сафари. Обычно они имеют свободный крой, украшены этническими принтами, бахромой, отличаются ручным изготовлением или сделаны под него. Рогов представил публике вязаное платье, подол которого был украшен бахромой.

Александр Рогов
Александр Рогов показывает платье, которое выйдет из моды. Кадр из шоу Rogov live/ youtu.be/A_EksZZJgmo

«Платье «кочевники» — уходящий тренд уходящего сезона. Но вполне еще можно впрыгнуть в последний вагон и купить себе такое вязаное платье», — сказал Александр.

Фэшн-эксперт рекомендовал дождаться распродажи и приобрести его со скидкой. Платье, которое он увидел в магазине стоит 4500 рублей, но по акции его можно будет приобрести процентов на 30 дешевле.

Стилист посоветовал носить такое платье с плетеными босоножками или с чем-то городским, вроде грубых черных ботинок.

«Я бы предложил купить платье большого размера, чтобы оно было прямо огромным», — добавил Александр Рогов.

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