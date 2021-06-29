«Чувствую себя Басковым и чуть-чуть Киркоровым»: Утяшева похвасталась утопающей в цветах и подарках квартирой

Гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева накануне принимала поздравления. Девушке исполнилось 36 лет, и по такому замечательному поводу красотку с самой полуночи начали осыпать теплотой и вниманием родные и близкие. Например, муж Павел Воля первым поспешил преподнести приятный подарок, а маленькая дочка София с утра приготовила любимой маме вкусный завтрак.

Вечером Ляйсан отправилась отмечать свои именины. Поскольку заведения сейчас очень снизили поток посетителей, Утяшева решила устроить пикник за городом, куда пригласила близких, друзей и коллег, а также организовала для самых маленьких гостей игровую зону – чтобы детям не было скучно.

Завершением праздника у Утяшевой стал разбор подарков. Гимнастка не ожидала, что к ней будет столько внимания, и даже призналась:

«Это грандиозно! Я чувствую себя немножко Басковым и чуть-чуть Киркоровым», — призналась Утяшева.

В подтверждение своих слов именинница сняла на видео уставленный огромными разноцветными букетами и подарками дом. Она поблагодарила всех, кто в этот день поздравил ее с праздником, и от души поразилась обилию презентов.

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