Сдали нервы: жена Игоря Николаева разразилась гневной отповедью за сравнения с Наташей Королевой

Певица устала уже много лет «соперничать» с бывшей композитора.

Уже 11 лет актриса, певица Юлия Проскурякова замужем за известным композитором Игорем Николаевым. Это даже больше, чем длился брак музыканта с Наташей Королевой, который закончился в далеком 2001 году, но по сей день поклонники вспоминают «русалку» и ее союз с «дельфином» и не перестают сравнивать нынешнюю жену артиста с предыдущей.

Постоянные сравнения, расспросы про Наташу Королеву наводнили микроблог Юлии Проскуряковой и, очевидно, у девушки сдали нервы. На днях во время участия в фестивале «Жара», на котором состоялся творческий вечер Игоря Николаева, артистка представила свою новую песню. Но нашлись те, кто поспешил сравнить Проскурякову с Королевой:

«Не понимаю я это исполнение. Почему хвалят? Не будет хитом песня, как впрочем и все песни, спетые Ю.Проскуряковой. Вот Н.Королева сделает хитом любую песню», — написала в комментариях у певицы одна из подписчиц.

Этот комментарий, а также расспросы о том, выступит ли Королева на творческом вечере у своего бывшего, заставили Проскурякову понервничать. Девушка не смогла сдержать эмоций и ответила:

«Наташа — прекрасная артистка! Наверняка она тоже приняла участие в «Жаре», но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор «Жары». Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни», — написала звезда.

38-летняя певица, напомним, подарила Николаеву дочь Веронику, которой будущей осенью исполнится 6 лет, и в прекрасных отношениях с его старшей наследницей, 42-летней Юлией Николаевой.

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