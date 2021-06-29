Беременна третьим?: певица Глюкоза подчеркнула округлившийся животик драпированным на талии платьем

Похоже, что в полку звездных беременяшек прибыло – накануне певица Глюкоза вышла в свет с подчеркнуто округлившимся животиком. Девушка не постаралась его скрыть, как это обычно делают многие селебрити, а, напротив, даже акцентировала на нем внимание.

Артистка в числе гостей на дне рождения Егора Крида появилась на вечеринке в белом асимметричном платье с абстрактными принтом. В районе животика декор в виде драпировки подчеркнул округлые формы и сделал «интересное положение» еще более заметным.

Напомним, что у Глюкозы уже есть двое детей от бизнесмена Александра Чистякова. Младшей Вере осенью будет уже 10 лет, а старшая Лида уже достигла 14-летия.

Помимо Глюкозы, в ожидании чуда сейчас находятся сразу несколько звездных красоток. В их числе актриса Елизавета Арзамасова, жена Ильи Авербуха – у нее это будет первый ребенок, и модель Анастасия Костенко, которая готовится подарить мужу Дмитрию Тарасову уже третьего наследника.

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