Стильный выход: Бородина в яркой футболке с декором «тай-дай» и мини-шортиках повела дочку к дантисту

Телеведущая Ксения Бородина – дважды мама. От первого брака у красотки есть 12-летняя дочка Маруся, а от нынешнего мужа Курбана Омарова – 5-летняя Теона. С девочками звездная родительница старается проводить все свободное время и по необходимости к врачу тоже отводит их сама. Как и в этот раз, когда младшенькой понадобился прием у стоматолога.

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Бородина сопроводила дочку к дантисту, запечатлевшись на память в кресле после процедуры. Девушка нарядилась в розовую футболку с декором «тай-дай» на груди и белые мини-шортики. К слову, она всегда старается выглядеть модно и со вкусом, даже в таких обстоятельствах.

В качестве обуви Бородина выбрала белые культовые мюли Hermes, которые есть в гардеробе практически каждой звездной модницы. Например, в точно таких же прогулялась по итальянскому курорту накануне жена Валентина Юдашкина Марина.

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