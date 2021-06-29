Упитанный карапуз: Подольская в аэропорту засветила лицо восьмимесячного сынишки от Преснякова

39-летняя певица Наталья Подольская счастлива в браке с 53-летним Владимиром Пресняковым-младшим вот уже одиннадцатый год, хотя их отношения начались гораздо раньше. За эти годы они обзавелись двумя детьми, причем, младшему Ванечке идет девятый месяц – он совсем кроха, и родители скрывают его лицо от посторонних глаз.

больше по теме Папины копии: Плющенко с двумя сыновьями от Рудковской позировал в саду Малыш Арсений уже достиг девятимесячного возраста и с интересом познает мир на руках у отца.

Но во время перелета на курорт Подольская немного потеряла бдительность и засветила лицо малыша в аэропорту. Она держала его на ручках, и непоседа повернулся в камеру, успевшую заснять его упитанные щеки и характерную для Преснякова форму глаз.

Кроме того, у Ванечки рыжие волосы. И получается, что карапуз растет настоящей копией своего знаменитого отца.

У Подольской и Преснякова есть старший сын Артемий, ему недавно исполнилось шесть лет. К тому же, у музыканта от первого брака с Кристиной Орбакайте вырос первенец Никита, который в этом году отпраздновал 30-летний юбилей.

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