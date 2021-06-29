Женственно и стильно: жена Юдашкина в платье с модным принтом polka dot прогулялась по итальянским дворикам

Светская львица и ее прославленный муж отдыхают на фешенебельном курорте на озере Комо.

Многие отечественные знаменитости сейчас проводят отпуск за рубежом. Яна Рудковская, например, улетела во Францию и сейчас наслаждается гостеприимством Сан-Тропе вместе с семьей. Затем девушка намерена перебраться в Италию и продолжить свой отдых на местном дорогом курорте.

В Италии уже отдыхает чета Юдашкиных. Валентин и Марина поселились на берегу озера Комо и уже совершают экскурсии по местным достопримечательностям. Накануне они отправились на прогулку по тихим уютным дворикам.

Жена кутюрье выбрала для променада стильное приталенное платье с крупным гороховым принтом длиной до колена. Наряд выгодно подчеркнул стройный силуэт и придал дополнительного объема в нужных местах благодаря крупности «гороха».

«Приехали в маленький и симпатичный город Bellagio на озере Комо, переполнена впечатлениями! Красивые улочки с кафе, ресторанчиками и парками!», — рассказала бизнес-леди.

А вот певица и телеведущая Ольга Бузова совмещает приятное с полезным. Девушка улетела в Африку, где ей предстоит работать целый месяц, но ей удается отдыхать и изучать достопримечательности. Например, в первый же день по прилете на континент красотка отправилась на сафари, где увидела обитателей саваны в естественных для них условиях.

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