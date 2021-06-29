«Алкоголизмы, сопли, слезы и все остальное»: стало известно, как Бородина переживает разрыв с Омаровым

Ксения Бородина, бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2», недавно подала на развод с мужем Курбаном Омаровым. У девушки это второй брак, вместе они прожили почти шесть лет. Что именно стало причиной разлада, в результате которого несколько недель назад глава семьи съехал от любимой из загородного особняка, поклонники только догадываются.

Ни Омаров, ни Бородина до настоящего времени никак не комментировали тему разводов. И вот, наконец, Ксения коснулась обсуждения этого щекотливого вопроса, который ей ежедневно задают фолловеры тысячи раз. Причем, своими словами ситуацию девушка не стала называть, обходя конкретику витиеватыми оборотами.

В частности, Бородина поблагодарила фанатов за поддержку, и призналась, что особо в ней не нуждается.

«Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни публичных людей случаются, то начинаются рыдания в сторис, алкоголизмы, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Просто у меня есть близкие люди, и если мне захочется поплакать или выпить бокальчик вина, я с удовольствием это сделаю со своими близкими», — рассказала звезда.

Бородина подчеркнула, что в своем микроблоге никак это показывать не собирается. А грустные песни, которые девушка иногда слушает, вовсе не означают, что она плачет «как дура в подушку».

«Мне, правда, не нужна сейчас жалость. Я, наоборот хочу каким-то позитивом и бодрячком от вас зарядиться, и себя зарядить и вас зарядить. Все хорошо, все круто и позитивно!», — подчеркнула телеведущая.

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