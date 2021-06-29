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Мачеха на сносях: сын Авербуха показал, как беременная Арзамасова возлежала у телевизора

16-летний наследник фигуриста и 26-летняя актриса прекрасно ладят между собой.

Мачеха на сносях: сын Авербуха показал, как беременная Арзамасова возлежала у телевизора
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото: Global look press

Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Елизавета Арзамасова готовится впервые стать матерью. 26-летняя девушка ждет ребенка от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха, и уже известно, что у них будет сын.

У Авербуха уже есть наследник – первенец Мартин от отношений с Ириной Лобачевой, которому в этом году исполнилось 16 лет. Юноша живет с отцом и его молодой женой и прекрасно ладит с ней. Часто семейство проводит время вместе – то на прогулках и выездах, то у телевизора вечером. И один такой досуг Мартин показал у себя в микроблоге.

Пасынок запечатлел мачеху лежащей на спине и наблюдающей футбольный матч между Францией и Швейцарией. Юноша спросил, сможет ли беременная Арзамасова встать, но девушка, видя, что собеседник снимает все на телефон, не стала этого делать, а лишь прикрыла руками лицо. Животик у актрисы уже очень большой, и очевидно, что роды у нее должны состояться со дня на день.

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