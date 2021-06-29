Визуально стройнит: Нетребко в черном платье с рукавами-фонариками скорректировала фигуру

Анна Нетребко, знаменитая оперная певица, сейчас с семьей на гастролях в Италии. Сначала дива выступает во Флоренции, где радует публику не только своим исполнительским мастерством и артистизмом, но и невероятной красоты нарядами, как концертными, так и повседневными.

Накануне после выступления дива вышла к друзьям и поклонникам на фотосессию, облачившись в маленькое черное платье с рукавами-фонариками. мы попросили стилиста Анжелику Гарсан оценить аутфит знаменитой исполнительницы, и вот каким оказался модный приговор:

«Очень нравится образ Анны. Здесь представлено несколько классных приемов, которые визуально делают ее фигуру стройнее. Во-первых, правильная длина демонстрирует стройные ровные ножки. Платье выглядит благородно, но и не чрезмерно скромно. Это интеллигентная длина, такая золотая середина. Во-вторых, V-образный вырез на груди вытягивает силуэт. В-третьих, рукава-фонарики, которые способны скрыть несовершенства рук. Могу отметить, что такой фасон рукав сейчас очень актуален. Модель платья также в тренде. Оно летящее, чем-то напоминает платье-парашют. Это модный, стильный и молодежный образ. 10 из 10», — оценила аутфит стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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