«Еще на год мудрее»: Алсу в нежно-голубом платье с рукавами-фонариками запечатлелась на яхте

Алсу еще год назад старалась большую часть времени проводить дома. Из-за пандемии она предпочитала соблюдать самоизоляцию. Певица больше общалась с дочками Микеллой и Сафиной, а также играла с сыном Рафаэлем. Но не так давно артистка вернулась к прежней жизни. Она стала посещать вечеринки, красные дорожки и ездить на фестивали. На днях девушка выступила на «Жаре», где представила несколько женственных образа.

А 27 июня Алсу отметила свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет, но поклонники с трудом в это поверили. Многодетная мама обладает стройной фигурой и выглядит моложе многих сверстниц. По всей видимости. Праздник певица устроила на курорте. На следующий день артистка поделилась кадром, на котором позирует на яхте, а вдали виднеются пальмы. Она облачилась в нежно-голубое платье с рукавами-фонариками. Наряд свободного кроя подчеркнул ее стройность и загар.

«Еще на год мудрее», — написала звезда.

Поклонники снова ее поздравили и восхитились тем, как она выглядит. Алсу получила множество комплиментов. «Вы какая была такой и остались — самая лучшая», «Принцесса», «Очень красивая», «Какая милая в этом платье», «Достойных отдых для красавицы», «Мудрее и только», «Вы вообще не стареете», «Очень красивое платье», «Вы прям похорошели», «Где вы отдыхаете?», «Роскошная всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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