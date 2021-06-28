79-летняя Вера Алентова госпитализирована в Москве

Вера Алентова многим знакома, так как снялась во многих фильмах. Более того, она продолжает играть в театре. Жена Владимира Меньшова хоть и редко выходит в свет, но любит проводить время с близкими. Супруга знаменитого режиссера тщательно следит за стилем, имиджем и стройной фигурой. Вера Валентиновна обычно не жалуется на здоровье, но 28 июня стало известно, что она была госпитализирована.

Как оказалось, Алентову положили в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. Пока она ожидает результатов теста на CoViD-19. Отметим, что ранее вирус был обнаружен у ее мужа Владимира Меньшова. Артист переносит болезнь в легкой форме, несмотря на зрелый возраст, сообщает канал «Рен-ТВ».

Добавим, что Алентова в свое время окончила Школу-студию МХАТ. После этого она поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. Cнялась в таких картинах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».

Напомним, что коронавирус поразил многих артистов. Вера Сотникова в этот же день сообщила, что лежит в больнице с CoViD-19. Недавно Александр Буйнов с женой тоже сообщил, что заразился вирусом. В тяжелом состоянии находится певица Максим, которую пришлось ввести в искусственную кому.

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