«После дождика»: Полина Гагарина в белоснежных шортах-бермудах и слингбэках вышла на улицу

Певица весь день провела вне дома, но она не пострадала от ливня. Более того, она похвасталась летним образом.

Полина Гагарина привыкла работать не покладая рук. Это касается не только творчества. Певица регулярно занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. А этим летом она решила не затягивать и сразу улетала отдыхать в Грецию. Несколько недель артистка провела с сыном Андреем и дочкой Мией. Она много загорала и купалась, но уже 27 июня вернулась в столицу и приняла участие в закрытии фестиваля «Жара».

На концерте Полина сменила несколько образов. Она выбирала короткие платья, чтобы подчеркнуть загорелые ноги. А вот на следующий день певица уже занималась делами и почти весь день провела вне дома. При этом артистка облачилась в белые шорты-бермуды с коричневым поясом и полосатую футболку со шнуровкой. Образ дополнили белые слингбэки. Это модные туфли с открытой пяткой. Недавно в похожих отметилась Ксения Собчак.

«После дождика в понедельник! Ну то есть после дождища! Смотрю новости в ленте, в некоторых районах смыло все и снесло крыши! Меня каким-то образом все обошло. Расскажите в комментариях — где апокалипсис, в каких районах?» — спросила звезда.

Поклонники признались, что артистке повезло. При этом многие восхитились тем, как выглядит Гагарина после отпуска. «Прекрасно выглядите», «Вас обошло потому, что вы солнце», «Поленька, ну какая же вы худая», «Красавица Поля, туфли классные», «Ангел носит Prada!», «Изящная и красивая», «Какие красивые икры», «Сначала сильная жара, потом ливни, которые просто затапливают улицы!!! Невыносима такая погода! Полина, такие красивые фотки, как статуэточка», — прокомментировали пост подписчики.

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