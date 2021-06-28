«Любовь в горошек!»: Юдашкина в мини-платье с модным принтом поужинала с мужем в Италии

Модельер с женой проводит летние дни в провинции у знаменитого озера Комо.

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Они вместе уже 33 года и воспитывают внуков — Аркадия и Анатолия. Однако их дочка Галина уехала по работе в Китай и детей забрала с собой.

Поэтому супруги все чаще посещает светские рауты и ходят в гости к Алле Пугачевой. Также они любят путешествовать и этим летом отправились в Италию. Модельер, по всей видимости, решил развеяться и набраться сил.

Недавно Ольга Бузова любовалась озером Комо. Теперь рядом с этим знаменитым местом поселились и модельер с женой. 28 июня они успели погулять по провинциальному городу и насладиться ужином в ресторане прямо на побережье. Марина для такого случая выбрала мини-платье в горох с тонким поясом.

Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги и тонкие икры. Обувь без каблука дополнила ее лаконичный образ. В одном стиле с ней оделся муж. Валентин белоснежный костюм разбавил рубашкой в горох.

«Семья. Любовь в горошек», — написала Марина.

Поклонники пожелали им хорошего отдыха и восхитились гармоничной парой. «Какая красивая любовь! И Мариша!», «Счастливые», «Счастья вам, красивые люди», «Крутой ансамбль», «Горошек к лицу», «Потрясающая пара», «Полная гармония!», «Красиво, трогательно», «Стильные», «Красавица Марина! А одежды всегда самые красивые и изысканные», «Ножки у вас такие стройные», «Постройнели», — прокомментировали пост подписчики.

Позже пара также отправилась на выставку, где они увидели изысканные украшения.

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