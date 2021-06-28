«Еле уговорила на фото»: Рудковская запечатлелась с повзрослевшим сыном Батурина на отдыхе

Яна Рудковская уже почти 12 лет счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она помогает ему устраивать красочные ледовые шоу и воспитывать детей. У пары подрастает восьмилетний сын Саша. А в прошлом году суррогатная мать подарила им еще одного наследника — сына Арсения. Примечательно, что на этом супруги останавливаться не хотят, так как мечтают о дочке. Вместе со светской львицей живут и дети от прошлых отношений — Николай и приемный Андрей.

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Недавно Яна отметила крестины младшего наследника. Она устроила застолье в своем саду. А теперь продюсер решила отдохнуть и выбрала для такого случая Францию. 28 июня она уже делилась кадрами из Сен-Тропе. Там светская львица отпраздновала день рождения старшего наследника. Рудковская в леопардовых брюках и футболке запечатлелась с именинником. Также — она со всеми сыновьями. Для полной картины не хватало Андрея, но он еще сильнее братьев не любит позировать.

«С днем рождения, Колюня! Вот и тебе уже 19 лет! Не верится, что у меня такой уже взрослый сын! Талантливый, спортивный, добрый и веселый. Оставайся всегда таким! Люблю тебя! Будь счастлив, а я всегда рядом! Как обычно, еле уговорила на фото. Мои старшие дети не любят фото в «Инстаграме», — написала звезда.

Также Яна подчеркнула, что Андрей для нее родной сын, так как воспитывает она его с младенчества. Поклонники восхитились трогательными снимками. Многие одарили семью комплиментами. «Серьезный парень. С днем рождения сына», «Красавец вырос», «Какие очаровательные фото!», «Гном Гномыч — 100% копия папы», «Какие хорошие у вас дети!», «Очень красивый мальчик и прекрасная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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