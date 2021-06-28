Акцент на ножки: Проскурякова в мерцающем мини-платье цвета «взбесившейся Барби» устроила танцы

Юлия Проскурякова уже больше 10 лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Несмотря на разницу в возрасте, они легко находят общий язык. Певица растит дочку Веронику. Пара часто устраивает семейные путешествия. Не так давно они вернулись из США. Супруги успели побывать на вечеринке Максима Галкина, который с размахом отметил юбилей. А на днях они снова вышли в свет вместе, посетив фестиваль «Жара».

Для выступления Юлия подготовила несколько образов. Она взяла с собой несколько платьев. В ультрамариновом наряде с воланами певица красовалась с мужем на красной дорожке, а в белом платье с пайетками спела вместе с Николаевым. Еще один эффектный образ Проскурякова припасла для закрытия фестиваля. Она позировала в мини-платье цвета «взбесившейся Барби». Такой сочный оттенок розового любит Наталья Подольская.

Певица дополнила наряд с эффектом мерцания блестящими туфлями-лодочками. Во время фотосессии Юлия стала зажигательно танцевать, показав свои стройные ноги. На сцене она также спела песню «Танцуй» и показала свое мастерство в танце.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. «Юлечка, ты шикарна! Нет слов, великолепно!», «Какая цветущая, молодая женщина. Скажу вам, Юлия, честно — в свои 38 вы выглядите на 25», «Эффектная дама!», «Юля, вам очень идет ваша прическа и все остальное!», «Натуральная красота — всегда ценится! Юлия — Вам все идет!», «Юлия, вы как девочка-выпускница со школы, вся такая светлая, хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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