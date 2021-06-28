«Просто кошмар»: Подольская с двумя детьми и Собчак со своей командой «застряли» в аэропорту из-за ливня

Звезды сообщили, что их рейсы задержали. Жена Владимира Преснякова осталась ждать вылета в бизнес-зале, а Ксения Собчак прорвалась на борт частного самолета.

Наталья Подольская не скрывает, что любит путешествовать. Певица в прошлом году стала мамой. Теперь она воспитывает не только сына Артемия, которому шесть лет, но и малыша Ивана. При этом певица редко сидит дома. Она предпочитает посещать разные мероприятия. И хоть артистка осталась без няни недавно, она побывала на фестивале «Жара», а 28 июня собралась в отпуск.

В соцсети Наталья поделилась кадрами из аэропорта «Внуково». Она предстала в бежевых брюках и футболке оверсайз. Певица приглядывала за наследниками, а помогала ей мама. Владимир Пресняков жену не сопровождал.

«Наше супервнезапное путешествие. Ты куда летишь? Он не знает куда летит, а я лечу в Турцию. Он со мной, мамуля со мной и Ваню взяли», — рассказала звезда.

Уже спустя несколько минут Подольская была в VIP-зале, где разместилась с родными. Старшего сына она отправила в детскую комнату, а сама приглядывала за его братом.

«Из-за метеоусловий у нас задержка уже на час. Сидим в бизнес-зале и ждем, не мокнем. Сидим в тепле, уюте, вкусно кушаем», — рассказала она.

А вот Ксения Собчак была раздосадована тем, что не смогла вылететь. Она предстала в аэропорту в легком платье. Телеведущая собралась в поездку со своей съемочной группой.

«Друзья, просто жесть, какой ливень. Просто кошмар. Мы в порту. Вон Мишенька на заднем плане, Кирюшенька на переднем. Но чувствую, пососали мы с вылетом», — отметила блондинка.

В итоге сидеть в аэропорту Ксении надоело. Она добежала до частного самолета.

«Короче, взлететь пока не можем, гроза… Еле разрешили попасть в самолет. Бежать пришлось без зонтика. Видите, у меня волосы мокрые. Потому что, оказывается, в зонтик может попасть молния», — пожаловалась звезда.

Стоит добавить, что ливень продолжался несколько часов. В Москве многие улицы были затоплены. Некоторые водители такси не могли передвигаться по городу, так как их машины затопило, а из-за грозы повалило много деревьев, а также произошло возгорание трансформаторной подстанции.

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