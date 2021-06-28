Ливень в Москве: в столице начали взрываться трансформаторы

28 июня на Москву и Подмосковье после изнуряющей жары обрушился ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, аномальных осадков ждать не приходится, но стихия будет бушевать до самой ночи. Причем в вечерние часы ожидается самая тяжелая ситуация. Однако столицу уже успело порядочно залить, в некоторых районах улицы превратились в реки.

«В режиме повышенной готовности дежурят 300 бригад и 290 единиц техники. Специалисты дежурят в пониженных местах и работают по устранению временных скоплений воды», — цитирует руководителя пресс-службы ГУП «Мосводосток» Евгения Лукашевича Пятый канал.

Но прибывающая вода — далеко не единственная угроза для москвичей. Журналисты опубликовали кадры из соцсетей, на которых запечатлено, как в Щелково и в Балашихе взорвались трансформаторы. Очевидцы успели заснять момент взрыва и начавшийся пожар. Вероятно, обоим ЧП предшествовал удар молнии.

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