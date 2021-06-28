«Мой самый любимый цвет»: Подольская примерила платье-сорочку длины мидакси и широкие брюки

Наталья Подольская в прошлом году снова стала мамой: ей удалось быстро прийти в форму. Певица теперь часто выходит в свет. Каждый раз она подбирает себе модные образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Артистка выходные проводит с сыновьями Артемием и Иваном, но чаще всего она ездит на вечеринки и светские рауты.

Накануне Подольская посетила фестиваль «Жара», где отметилась не только в костюме в горох, но и сверкающем мини-платье. По всей видимости, в этом году артистка готова впечатлять публику не только сценическими образами, но и повседневными луками. Дома она получила посылку и похвасталась обновками. Для начала Наталья облачилась в шелковое платье-сорочку длины мидакси. Наряд розового цвета Барби с открытой спиной подчеркнул ее стройность.

«После того, как одна моя подруга с таким же цветом волос как у меня, надела розовый цвет, это стал мой самый любимый цвет. Тут еще такая спинка — хоба! Кайф!» — заявила звезда.

После этого певица примерила черный облегающий топ и лаконичные широкие брюки кремового цвета с черной резинкой на талии. Наряд скрыл изъяны фигуры.

«А это очень крутые штанцы и топ. Штаны у меня есть такие еще в черном цвете. Мне очень нравится посадка. Вот захотела еще светленькие. Очень удобные», — поделилась Подольская.

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