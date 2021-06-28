«Едва не перегрызли друг другу глотки»: принцы Гарри и Уильям поссорились на похоронах своего деда

В апреле этого года принцы Гарри и Уильям встретились впервые после того, как герцог Сассекский с семьей уехал жить в США. С тех пор прошел целый год. Правда, повод для визита Гарри в Лондон был не самым приятным. Он прибыл, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа. В траурном шествии родных братьев разделял Питер Филлипс — их двоюродный брат и сын принцессы Анны. На публике, перед камерами герцоги держались уверенно и спокойно, но оказалось, что братья едва не «перегрызли друг другу глотки».

«Они начали ругаться возле часовни Святого Георгия. Ситуация была настолько накалена, что они высказали друг другу слишком много ранящих вещей и едва не перегрызли глотки», — цитирует Daily Mail историка Роберта Лейси.

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Напомним, что спустя два месяца Гарри вновь вернулся в Лондон. На этот раз, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Удастся ли братьям найти общий язык на этом мероприятии — пока никому не известно. Гарри отбывает пятидневный карантин во Фрогмор-коттедже.

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