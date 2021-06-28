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«Огонь!»: Каменских запечатлелась в трикотажном платье без лифчика

Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

«Огонь!»: Каменских запечатлелась в трикотажном платье без лифчика
Настя Каменских. Фото: Global Look Press

Настя Каменских получила широкую известность в начале 2010-х благодаря дуэту с Потапом. Песни в их исполнении становились безоговорочными хитами на протяжении нескольких лет подряд. В 2019-м жгучая брюнетка вышла замуж за Потапа, который решил заниматься продвижением ее сольной карьеры. Настя тем временем активно ведет свой микроблог, где делится свежими снимками, порой очень пикантными. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в трикотажном платье ультрамодного этим летом оттенка — свежей травы.

«Красотка! Огонь! Как эффектно! Классно выглядишь», — писали пользователи Сети.

Напомним, что кроме увлечения музыкой, пара также любит путешествовать. Недавно влюбленные, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, побывали на Мальдивах.

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